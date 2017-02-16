Зараженные томаты опечатаны на судне из Греции

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В морском порту «Туапсе» специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея при досмотре продуктов питания экипажа судна «MINERVA VASO», прибывшего из Греции, в томатах весом 20 кг была выявлена живая гусеница южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny), включенной в Перечень карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений (сорняков)), утвержденный приказом Минсельхоза России от 15 декабря 2014 г. № 501.

Наличие и жизнеспособность данного энтообъекта подтверждено ФБГУ «Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория».

Родиной южноамериканской томатной моли является Центральная Америка. Основным кормовым растением – томат. Она способна нанести культуре значительный ущерб, причем страдают от нее как полевые плантации, так и тепличные посадки. Потери урожая могут составить от 25 до 100%. Бабочки ведут сумеречный образ жизни, днем прячутся в почве, заметны при встряхивании растений. Гусеницы томатной моли вредят с момента высадки рассады и вплоть до последней уборки урожая. Обычно они внедряются в листья, стебли и плоды (под кожицу и даже внутрь плода), тем самым снижая уровень фотосинтеза. Сильно поврежденные листья засыхают, а плоды утрачивают товарную ценность.

Зараженные томаты были изолированы и опечатаны, капитану судна выдано предписание на запрет использования опасной продукции до выхода судна из территориальных вод России.