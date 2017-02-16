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С целью предупреждения уличной преступности, правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка и обеспечения беспрепятственного проезда по городу специальных автомобилей на территории города Новороссийска проводится мероприятие «Маячок».

Государственная инспекция безопасности дорожного движения города Новороссийска просит Вас, быть предельно внимательными и взаимовежливыми на дороге и напоминает, что ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.