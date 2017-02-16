Курс валют
56.77
60.02
/Транспорт/

На территории города Новороссийска проводится мероприятие «Маячок»

С целью предупреждения уличной преступности, правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка и обеспечения беспрепятственного проезда по городу специальных автомобилей на территории города Новороссийска проводится мероприятие «Маячок».

Государственная инспекция безопасности дорожного движения города Новороссийска просит Вас, быть предельно внимательными и взаимовежливыми на дороге и напоминает, что ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Киноакция «Герои Отчизны» в муниципальных кинотеатрах Краснодарского края

Фонд Президентской библиотеки раскрывает вклад адмирала Ушакова в развитие русского флота

Почта России запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail с Почтой Гонконга

В Геленджике по инициативе прокуратуры принято решение о снижении единого налога на вмененный доход

Сеть Hilton объявляет о строительстве второй гостиницы в Краснодаре