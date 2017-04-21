Проезд в сочинских «Ласточках» станет бесплатным в дни «Гран-при России «Формула 1»
С 27 по 30 апреля 2017 года в дни соревнований «Гран-при России «Формула 1» в Сочи изменится расписание и график движения пригородных поездов «Ласточка», а проезд в них станет бесплатным.
На участках Сочи – Имеретинский Курорт, Имеретинский Курорт – Аэропорт, Сочи – Аэропорт турникетные линии будут работать в открытом режиме.
Для обеспечения транспортной доступности объектов «Формулы-1» 27 и 28 апреля на этих маршрутах запустят дополнительные поезда. Так, будут курсировать:
- на участке Сочи – Имеретинский Курорт– 25 пар поездов,
- на участке Сочи – Аэропорт – 6 пар поездов,
- на участке Имеретинский Курорт – Аэропорт – 6 пар поездов.
29 апреля и 30 апреля количество дополнительных пар поездов «Ласточка» будет еще увеличено. В эти дни на маршруты выйдут:
- на участке Сочи – Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский Парк) – 49 пар поездов,
- на участке Сочи – Аэропорт – 8 пар поездов,
- на участке Имеретинский Курорт (вокзал Олимпийский Парк) – Аэропорт – 11 пар поездов.
Маршруты Туапсе – Имеретинский Курорт, Лазаревская – Имеретинский Курорт, Туапсе – Аэропорт и Лазаревская – Аэропорт будут сокращены, конечной остановкой на этих направлениях станет станция Сочи. Оплата проезда на данных маршрутах, а также на маршруте Сочи – Роза Хутор, сохранится действующим порядком по установленным тарифам.
Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).