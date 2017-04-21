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В порту Новороссийск задержали 76 тонн некачественного и опасного арахиса из Индии. При первичном досмотре государственные инспекторы Управления выявили признаки недоброкачественности данной пищевой продукции - наличие плесневого запаха.

Исследования, проведенные испытательной лаборатории Новороссийского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», показали, что ядра арахиса не соответствовали ГОСТ 31784-2012 «Арахис. Технические условия» по показателям «массовая доля влаги», «массовая доля поврежденных ядер».

Проведённая лабораторная экспертиза подтвердила невозможность использования данной продукции на пищевые цели.

Согласно законодательству Российской Федерации, ввоз опасного арахиса запрещён.

Источник: Россельхознадзор