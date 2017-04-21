Открылась продажа «единых билетов» на курорты Абхазии

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РЖД 21 апреля запустили продажу «единых билетов» на курорты Абхазии.

Для обеспечения транспортной доступности курортов Республики Абхазия, с 29 апреля 2017 г. начинается реализация совместного проекта АНО «ЕТД» и АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») прямых смешанных перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.

Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры смогут совершить пересадку на автобусы, следующие в такие города Абхазии как Гагры, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум. Перевозка осуществляется также в обратном направлении.

С 21 апреля 2017 г. талон, дающий право на перевозку автомобильным транспортом от/до железнодорожного вокзала г. Адлер, можно приобрести одновременно с железнодорожным билетом. Оформить «единый билет» можно за 60 суток до отправления поезда и не позднее, чем за 24 часа до времени начала автобусной перевозки в билетных кассах АО «ФПК». О дате открытия продаж на официальном сайте ОАО «РЖД» будет сообщено дополнительно.

Стоимость проезда автоэкспрессом от железнодорожного вокзала Адлер составляет: в Гагры – 550 руб., в Пицунду – 700 руб., в Гудауту – 850 руб., в Новый Афон – 1000 руб., в Сухум – 1200 руб. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.

Возврат неиспользованного талона осуществляется не позднее, чем за 12 часов до начала перевозки автотранспортом (с удержанием сбора за операцию возврата в размере 60 руб. 60 коп.).

Время ожидания пересадки с поезда на автобус в населенные пункты Республики Абхазия составит не менее 30 минут, в обратном направлении – от 4 часов.

При проезде автомобильным транспортом пассажир имеет право бесплатного провоза с собой (кроме мелких вещей) ручной клади весом не более 25 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 120 см. Перевозка животных запрещена.

Одним из преимуществ для пассажиров, следующих по «единому билету» в Абхазию, является приоритетное прохождение государственной российско-абхазской границы.

Источник: АНО "ЕТД"