«Яндекс» решил сделать частично платным свой навигатор

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Как сообщает «РБК» со ссылкой на «КомерсантЪ», компания намерена брать плату за использование своих навигационных сервисов для таксомоторных компаний, экспедиторских и курьерских служб, а также фирм, которые занимаются перевозкой грузов. Начало тестирования нового формата намечено на 1 мая.

Предполагается, что примером для монетизации станет использование приложения «Карты» для бизнеса. В этом случае есть бесплатные лимиты для использования картографических данных и технологий «Яндекса» в сторонних проектах. Платное же использование и функционал настраиваются под клиента и его задачи.

Владелец одного из проектов в сфере курьерской доставки сообщил газете, что по факту «Яндекс» уже требует денег за использование своего навигатора. По его словам, когда фирма вышла на тысячу запросов в месяц, «Яндекс.Навигатор» начал работать со сбоями. В ответ на запрос в «Яндексе» заявили, что коммерческое использование системы является платной услугой: 120 тысяч рублей нужно отдать за лицензию, а 50 тысяч каждый месяц за пользование навигатором.