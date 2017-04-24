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/Транспорт/

Россельхознадзор запретил ввоз 75 тонн сухого молока, поступившего в порт Новороссийск из Турции

Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в морском пункте пропуска Новороссийск с 13 по 18 апреля 2017 года запрещен ввоз подконтрольного госветнадзору товара – молоко сухое обезжиренное, общим весом 75 тонн в составе трёх партий, поступивших из Турции, в адрес хозяйствующего субъекта Российской Федерации.

При проведении ветеринарного контроля с полной выгрузкой контейнера, государственными инспекторами выявлено несоответствие дат выработки, указанных на мешках, с датами, указанными в ветеринарном сертификате и наличие мешков без дат выработки, что не подтверждает качество и безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении.

По результатам проведенного контроля оформлены акты о возврате товара в страну-экспортер.

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Категория: Новости / Транспорт

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