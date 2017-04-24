Под Новороссийском во время проведения гонок ограничат движение

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В связи с проведением соревнований движение автотранспорта в Дюрсо во время заездов будет ограничено.

В связи с проведением II этапа открытого Кубка города Новороссийска по Ралли-Спринту-Про 2017 «Дюрсо» на территории муниципального образования город Новороссийск 30 апреля 2017 года в селе Дюрсо движение всех видов транспорта будет затруднено.

Для обеспечения мер безопасности во время проведения соревнований дорога на Сухую щель от улицы Приморской до базы отдыха «Голубая Волна» будет перекрыта с 11.00 до 18.00 часов, с периодичностью пропуска автотранспорта каждые 40 минут.

Для обеспечения перевозки пассажиров управление транспорта и связи совместно с перевозчиками внесёт изменения в маршруты движения транспорта общего пользования: с. Абрау–Дюрсо, пляж Дюрсо, ул. Свободы на период с 11.00 до 18.00 часов.

Безопасность дорожного движения и охрану общественный порядок в местах страта и финиша, а также на самой трассе будут обеспечивать полицейские, сотрудники ГО и ЧС, пожарные, медики, а также сотрудники администрации Новороссийского внутригородского района.

Источник: администрация МО г. Новороссийска