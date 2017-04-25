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/Транспорт/

Аргенитинскому хеку пришлось задержаться в Новороссийсе

Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в морском пункте пропуска Новороссийск, приостановлено движение подконтрольного госветнадзору товара - хек (тушка) мороженый, производства Аргентина, весом более 26 тонн, следовавшего в адрес хозяйствующего субъекта в город Краснодар.

При проведении ветеринарного контроля выявлено несоответствие дат выработки, указанных на упаковке, с датами, указанными в ветеринарном сертификате.

После предоставления компетентным ведомством оригинала дополнения к ветеринарному сертификату Аргентины, подтверждающего качество и безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении, проведен физический контроль, по результатам которого товар выпущен в адрес грузополучателя.

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Категория: Новости / Транспорт

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Аргенитинскому хеку пришлось задержаться в Новороссийсе