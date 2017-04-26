Маршрут Керченской переправы может измениться в связи с активной фазой строительства моста

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Об этом сообщил на Международном экономическом форуме в Ялте (ЯМЭФ) член президиума генсовета «Деловой России», председатель совета ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

«Возможно, будет принято решение разграничить грузопотоки: пассажиры и автобусы будут следовать по маршруту Крым – Порт Кавказ, то есть по короткому пути, грузовые суда могут идти через порт Камыш-Бурум в районе Керчи», – отметил он. В настоящее все паромы на крымской стороне принимает Керчь.

Пурим уточнил, что причиной возможных изменений стало усложнившееся движение транспорта в связи со строительством моста. «Поэтому не исключено, что в ближайшее время Минтранс РФ и Министерство транспорта Крыма согласуют новый порядок движения судов», – сказал он.

Керченская переправа, соединяющая Краснодарский край и Крым, является единственной автотранспортной артерией между Крымом и остальной территорией России. По прогнозу «Единой транспортной дирекции», занимающейся перевозкой пассажиров, в этом году здесь ожидается пассажиропоток в объеме 6,4 млн человек.

Компания «Совфрахт» осуществляет морские перевозки грузов и пассажиров через Керченский пролив.

III ЯМЭФ проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Источник: Обзор СМИ на официальном сайте Минтранса РФ.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края