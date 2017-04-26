Минтранс России не поддержит инициативу по ограничению продаж билетов на поезда дальнего следования для курильщиков

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Минтранс России не поддержит инициативу по ограничению продаж билетов на поезда дальнего следования лицам, ранее привлеченным к административной ответственности за курение в поездах, сказал RNS первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Красноярского экономического форума. Ранее с таким предложением в Минтранс обратился Союз транспортников России.

«Тема чувствительная. Люди любят вредить своему здоровью несмотря на то, что правительство предпринимает все усилия для того, чтобы этот вред здоровью самим курильщикам и окружающим был бы минимизирован. Мы слышали о таких предложениях Союза транспортников России и сейчас их прорабатываем. Есть ощущения, что их нужно взвесить с точки зрения общего подхода, который мы сегодня применяем по мерам, направленным на ограничения курения табака в общественных местах. Поскольку в данном случае исключить обстоятельства, связанные с вредом для здоровья окружающих невозможно, думаю, что эту инициативу мы не поддержим», – сказал он.

Он отметил, что кроме Союза транспортников России с такой инициативой больше никто не обращался.

Ранее в Федеральной пассажирской компании, 100-процентная дочерней структуре РЖД, сообщили RNS, что в 2017 году компания планирует обратиться в Минтранс и предложить отказывать в перевозке пассажирам, привлеченным к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования. В ФПК отмечали, что планируют предложить ограничить продажу билетов в отдельные классы вагонов на отдельных участках с альтернативой передвижения.

Отмечалось, что сведения о пассажире, совершившем правонарушение, сохраняются в базе данных перевозчика. В ФПК тогда сказали, что готовятся и иные законодательные инициативы, направленные на защиту комфортного проезда и здоровья некурящих пассажиров и противодействие нарушителям законодательства.





Источник: Минтранс Краснодарского края