Минтранс России не поддержит инициативу по ограничению продаж билетов на поезда дальнего следования для курильщиков
Минтранс России не поддержит инициативу по ограничению продаж билетов на поезда дальнего следования лицам, ранее привлеченным к административной ответственности за курение в поездах, сказал RNS первый заместитель министра транспорта России Евгений Дитрих в кулуарах Красноярского экономического форума. Ранее с таким предложением в Минтранс обратился Союз транспортников России.
«Тема чувствительная. Люди любят вредить своему здоровью несмотря на то, что правительство предпринимает все усилия для того, чтобы этот вред здоровью самим курильщикам и окружающим был бы минимизирован. Мы слышали о таких предложениях Союза транспортников России и сейчас их прорабатываем. Есть ощущения, что их нужно взвесить с точки зрения общего подхода, который мы сегодня применяем по мерам, направленным на ограничения курения табака в общественных местах. Поскольку в данном случае исключить обстоятельства, связанные с вредом для здоровья окружающих невозможно, думаю, что эту инициативу мы не поддержим», – сказал он.
Он отметил, что кроме Союза транспортников России с такой инициативой больше никто не обращался.
Ранее в Федеральной пассажирской компании, 100-процентная дочерней структуре РЖД, сообщили RNS, что в 2017 году компания планирует обратиться в Минтранс и предложить отказывать в перевозке пассажирам, привлеченным к административной ответственности за курение в поездах дальнего следования. В ФПК отмечали, что планируют предложить ограничить продажу билетов в отдельные классы вагонов на отдельных участках с альтернативой передвижения.
Отмечалось, что сведения о пассажире, совершившем правонарушение, сохраняются в базе данных перевозчика. В ФПК тогда сказали, что готовятся и иные законодательные инициативы, направленные на защиту комфортного проезда и здоровья некурящих пассажиров и противодействие нарушителям законодательства.
Источник: Минтранс Краснодарского края