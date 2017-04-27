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19,8 тонн овечьих шкур, прибывших из Италии в Новороссийск вернули отправителю
Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в морском пункте пропуска «Новороссийск» приостановлено движение шкуры овечьих производства Италия, весом 19,8 тонн, следовавшего в адрес хозяйствующего субъекта Российской Федерации.
При проведении документарного контроля государственными инспекторами выявлено несоответствие производителя указанного в ветеринарном сертификате с выданным разрешением Россельхознадзора на ввоз, что не подтверждает качество и безопасность груза в ветеринарно-санитарном отношении.
По результатам проведенного контроля оформлена декларация о возврате товара в страну-экспортер.