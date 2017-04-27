На Кубани таксистам разрешат ездить по полосе для маршруток

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Депутаты ЗСК внесли изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси в Краснодарском крае»/

«Транспортные средства, используемые в качестве легкового такси на основании выданного на данное транспортное средство разрешения, могут двигаться по полосе для маршрутных транспортных средств», — говорится в тексте документа.

Изменения были приняты в ходе 62-ой очередной сессии Законодательного Собрания Краснодарского края.

Также в тексте закона отмечено, что «прием заказов на транспортные средства, используемые в качестве легкового такси на основании выданного юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, может быть организован также в гостиницах, санаторно-курортных комплексах».

Сюда же относятся развлекательные и спортивные комплексы во время проведения зрелищных и спортивных мероприятий, а также территории автовокзалов, железнодорожные вокзалы и аэропорты.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Источник: Юга.ру