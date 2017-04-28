Поезд «Победа» прошел во время тура по Северо-Кавказской железной дороге 2,2 тыс. км

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Поезд «Победа» прибыл 28 апреля в Ростов-на-Дону, пройдя в апреле 2017 года по Северо-Кавказской магистрали 2,2 тыс. км. Его встречали около тысячи ростовчан и гостей донской столицы.

Собравшихся приветствовали начальник Северо-Кавказской железной дороги Владимир Пястолов и министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

«Каждое прибытие исторического ретро-состава – это не просто концерт, театрализованное представление, - отметил Владимир Пястолов. – Это и обращение к молодежи, подросткам – к тем, кому мы завещаем беречь и передавать из поколения в поколение память о героизме нашего народа, сумевшего в неравной схватке отстоять Отечество и защитить весь мир от фашизма».

«Хочу поблагодарить Северо-Кавказскую железную дорогу за то, что вы показываете события тех лет нашим землякам, нашим детям, потому что желающих переписать историю сейчас очень и очень много, – сказал Андрей Иванов. – Сегодня как никогда важно вспоминать героические страницы нашей истории».

Ретро-состав прибыл в Ростов-на-Дону после большого тура по республикам Северного Кавказа. С 6 по 13 апреля он впервые прошел через станции: Махачкала, Грозный, Прохладная, Владикавказ, Нальчик, Назрань, Пятигорск, Черкесск.

Концертные номера агитбригады, состоящей из коллективов Дворца Культуры железнодорожников на станции Ростов-Главный и студенческих коллективов РГУПС, в этом году посвящены теме «Битвы за Кавказ». Театрализованное действие состоит из нескольких блоков. Среди них «Письма с фронта», блок «Ночные ведьмы» (о женском авиационном полке, воевавшем на Северном Кавказе), национальные танцевальные номера, а также песни о войне.

Поезд «Победа» в 2017 году отправился в тур в седьмой раз. В прошлые годы он побывал на станциях Ростовского, Краснодарского и Минераловодского регионов Северо-Кавказской магистрали, а также на ряде станций Приволжской железной дороги.

Поезд сформирован из исторического подвижного состава времен Великой Отечественной войны. Его ведут два паровоза. В составе: крытые товарные вагоны (теплушки), платформы (для перевозок военной техники), салон-вагон. Вся техника из экспозиции дорожного музея железнодорожной техники.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги