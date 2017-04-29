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/Транспорт/

В Новороссийске прошла первая велосвадьба

Молодые новороссийцы Антон и Тамара Крагулец обожают велосипедные прогулки. Поэтому решили приехать на церемонию бракосочетания на велосипедах. Их идею поддержали друзья, благодаря чему в Новороссийске 29 апреля состоялась первая велосвадьба, в которой приняло участие более 40 велосипедистов.

Узнав о необычной церемонии глава Новороссийска Игорь Дяченко поручил подготовить городской ЗАГС к приему велосвадьбы. К торжественному событию здесь была установлена парковка для велосипедов. А поздравить молодых от лица новороссийцев приехала глава Южного района Татьяна Воронина.

Теперь, ставшая городской знаменитостью, супружеская пара и гости их свадьбы примут участие в первомайской демонстрации и проедут на велосипедах по центральной улице Новороссийска в праздничной колонне.

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Категория: Новости / Транспорт

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