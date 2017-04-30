Начались перевозки по «единому» билету в Крым и Абхазию

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«Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») с 30 апреля 2017 г. возобновила перевозки пассажиров в Крым и обратном направлении в прямом смешанном сообщении с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта.

На сегодняшний день оформлен 22681 проездной документ (с глубиной продажи 60 суток); 16798 - в Крым, 5883 - из Крыма. На предстоящие майские праздники отмечено увеличение пассажиропотока: с 01.05.2016 по 09.05.2016 «единым» билетом воспользовалась 1003 пассажира, в 2017 году на соответствующие даты планируется перевезти 2737 пассажиров, что почти в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Напомним, что перевозки по «единому» билету в туристический сезон 2017 г. будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы в семь городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта. АНО «ЕТД» координирует перевозки пассажиров на всем протяжении пути. Стоимость «единого» билета на автобусную и паромную составляющую осталась на уровне 2016 года.

Кроме того, для обеспечения транспортной доступности курортов Крымского полуострова в 2017 году АНО «ЕТД» совместно с отечественными авиакомпаниями начали прямые смешанные перевозки воздушным и автомобильным транспортом. Теперь добраться до города назначения или места размещения по «единому» билету можно из аэропорта «Симферополь». «Единый» билет можно приобрести одновременно с оформлением или предоставлением авиабилета на сайтах авиакомпаний и в агентских сетях по продаже авиабилетов - с глубиной продажи до 30 сентября 2017 года (ознакомиться с местами продаж и приобрести билеты можно также на сайте www.fly-bus.ru).

Помимо увеличения видов транспорта в текущем году АНО «ЕТД» расширяет географию перевозок: с 29 апреля 2017 года стартовали прямые смешанные перевозки железнодорожным/воздушным и автомобильным транспортом в Республику Абхазия. Для удобства пассажиров отправления осуществляются от железнодорожного вокзала Адлер через аэропорт Сочи до пяти городов Абхазии: Гагры, Пицунды, Гудауты, Нового Афона, Сухума и в обратном направлении. В период майских праздников и высокий летний сезон из Сочи планируется до 8 отправлений в сутки.

Источник: «Единая транспортная дирекция»