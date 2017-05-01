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В РФ вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД
В России 1 мая вступил в силу приказ МВД, регулирующий работу сотрудников ГИБДД, которые принимают экзамены на права.
Приказ опубликован на сайте МВД. В документе утвердили требования для качественного приема экзаменов.
В частности, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, а также в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски.
При разработке требований МВД учитывало международный и отечественный опыт подготовки экзаменаторов и результаты отбора сотрудников ГИБДД, которые принимают решение о допуске кандидата в водители к управлению транспортом сейчас.