В РФ вступили в силу требования к экзаменаторам ГИБДД

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В России 1 мая вступил в силу приказ МВД, регулирующий работу сотрудников ГИБДД, которые принимают экзамены на права.

Приказ опубликован на сайте МВД . В документе утвердили требования для качественного приема экзаменов.

В частности, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортными средствами и навыками межличностного общения, а также в условиях конфликтных ситуаций уметь распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски.

При разработке требований МВД учитывало международный и отечественный опыт подготовки экзаменаторов и результаты отбора сотрудников ГИБДД, которые принимают решение о допуске кандидата в водители к управлению транспортом сейчас.