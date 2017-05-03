На трассе Курск-Воронеж открыто рабочее движение по мосту через реку Битюг

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2 мая 2017 года, подведомственное Росавтодору ФКУ «Черноземуправтодор» открыло рабочее движение на мосту через реку Битюг на 331 километре трассы Р-298 Курск- Воронеж в Воронежской области после завершения основных видов ремонтных работ.

Мост расположен в с.Бродовое Аннинского района Воронежской области и служит для движения транспортных средств по направлении из Воронежа в Борисоглебск Воронежской области.

Напомним, на время проведения ремонтных работ проезд автотранспорта был организован по временной объездной дороге.

В ходе капремонта сооружения были произведены работы по замене конструкций пролетных строений с уширением габарита моста, замене мостового полотна и водоотвода, ремонту опор и сопряжений. Кроме того, осуществлена окраска железобетонных пролетных строений, установлено новое барьерное ограждение и дополнительные мачты освещения.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец июня текущего года, что на шесть месяцев раньше планируемого срока.

Источник: Росавтодор