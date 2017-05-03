Общественность оценила вокзал Туапсе как адаптированный для маломобильных граждан

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Сегодня, 3 мая, в рамках проверки готовности инфраструктуры к летнему пассажирскому сезону вице-президент ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Михаил Акулов совместно с представителями общественных организаций оценил степень готовности вокзального комплекса Туапсе к обслуживанию маломобильных граждан.

Доступность вокзальной инфраструктуры для данной категории пассажиров была обеспечена за счет введения в работу централизованной информационной системы оповещения пассажиров, укладки тротуарной тактильной плитки, установки пандуса, визуальных пиктограмм и табличек.

Представители общественности высоко оценили проделанную ОАО «РЖД» работу по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения на вокзале. «Для маломобильных пассажиров созданы максимально комфортные условия за очень сжатые сроки», - отметила председатель Туапсинской местной организации ВОС Марина Ткачук. В свою очередь председатель Туапсинской городской общественной организации «Чернобыль» Владимир Грежещук поблагодарил всех работников компании за отзывчивость и оперативное реагирование на просьбы пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Аналогичное мероприятие с представителями общественных организаций состоялось на станции Горячий Ключ.

В завершение встречи вице-президент ОАО «РЖД» по пассажирским перевозкам Михаил Акулов рассказал, что компания активно работает в направлении расширения линейки оказываемых услуг для маломобильных групп населения и приведения вокзалов в соответствие с необходимыми требованиями.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги