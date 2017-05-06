Сегодня круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в порт приписки Сочи

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Новый маршрут позволит привлечь на черноморские курорты еще больше туристов, считает губернатор края.

– С июня в России возобновляется морское сообщение Кавказ — Крым. Сегодня в Сочи пришвартовалось круизное судно «Князь Владимир». На пути следования лайнер будет заходить в Новороссийск и Ялту. Конечный пункт туристического маршрута — Севастополь, – губернатор написал в своем «Твиттере».

Судно будет совершать регулярные недельные путешествия до ноября. Круиз стартует 11 июня, а 6 мая состоится первый тестовый рейс для специалистов и экспертов.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос морского сообщения между Сочи и Ялтой. Организацией круизного сообщения по поручению президента РФ занимается ФГУП «Росморпорт». Был приобретен восьмипалубный корабль. Длина судна составляет 141,8 метра, ширина – 21,9 метра. Он рассчитан на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 337 каютах.

Источник: Пресс-служба администрация Краснодарского края