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/Транспорт/

Кубанские трассы в летний период будут закрыты для большегрузов

Соответствующий документ подписан в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Как следует из текста постановления, в связи с началом курортного сезона и превышением допустимых температурных показателей, с 9:00 до 21:00 будет действовать ограничение на движение транспортных средств.

В ведомстве сообщили, что трассы будут закрыты в направлении Черного и Азовского морей в дневное время с 1 июня по 31 августа.

– Ограничение распространяется на автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, которые находятся в госсобственности Краснодарского края, – рассказали в краевом минтранспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, такая практика применяется с 2012 года с целью снижения загрузки и увеличения пропускной способности автомобильных дорог в курортный сезон.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Транспорт

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