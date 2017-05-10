В Сочи перекроют дорогу на Ахун из-за чемпионата по горным гонкам

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В Сочи пройдет чемпионат края по горным автогонкам.

В городе Сочи пройдёт четвертый этап чемпионата Краснодарского края по горным гонкам «Сочи-17». Гонки назначены на 20 мая по дороге на Большой Ахун.

Торжественное открытие и старт гонке дадут в 9:00 у здания администрации Хостинского района.

Трасса соревнований включает пять скоростных участков по 4,7 км каждый. Финиш гонки и награждение победителей пройдут на вершине горы Ахун.

В местах следования гонщиков движение остального транспорта будет ограничено на участке дороги от ресторана «Пацха» и до вершины горы Ахун. Ограничение начнет действовать с 08:00 20 мая до окончания мероприятия.

Источник: пресс-служба администрации МО г. Сочи