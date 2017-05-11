756 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки экспортировано в 15 стран мира

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С начала месяца через морские порты «Новороссийск», «Ейск», «Темрюк», «Кавказ», «Туапсе» и «Тамань» отгружено на экспорт 26 судов с зерном и продуктами его переработки. Выдано 70 фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки объемом свыше 756 тыс. тонн, в том числе 39 фитосанитарных сертификатов на пшеницу – более 627 тыс. тонн.

Данная продукция была направлена в ­ 15 стран мира: ОАЭ, Нигерию, Кению, Сенегал, Гану, Турцию, Ливан, Ливию, Йемен, Израиль, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Египет, Италию и Грецию.

Специалистами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея на данный подкарантинный груз оформлены и выданы фитосанитарные сертификаты, которые свидетельствуют, что сертифицированная продукция соответствует специфичным фитосанитарным требованиям стран-импортеров.

На текущий день в морских портах «Новороссийск», «Ейск», «Тамань», «Туапсе» и «Кавказ» продолжает грузиться подкарантинная продукция с ячменем, кукурузой, и пшеницей, общим объемом более 388 тыс. тонн. Данная продукция планируется к отправке в Судан, Ливан, Ливию, Оман, Бурундию, Катар, Малави, Руанду, ОАЭ, Танзанию, Грецию, Италию и Турцию.

В каждой стране при закупках зерна существуют свои специфические требования в части фитосанитарного направления. К примеру, Египет, Иран Израиль не допускает наличие в зерновых семян Ambrosia spp., которая ограниченно распространена на территории Российской Федерации, в том числе на территории Краснодарского края.

В связи с вышеизложенным, призываем участников ВЭД до погрузки в транспортное средство формировать экспортную партию с учетом фитосанитарных требований страны-импортера.

Источник: Россельхознадзор по Краснодарскому краю и Республике Адыгея