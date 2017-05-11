Вокзалы Черноморского побережья готовы к курортно-туристическому сезону

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Железнодорожные вокзалы городов-курортов Краснодарского края провели подготовку к курортно-туристическому сезону.

На железнодорожных вокзалах Сочинского узла будут открыты дополнительные справочные и кассовые окна, установлены информационные стойки для пассажиров и посетителей вокзала. Во время проведения крупных мероприятий, таких как Кубок конфедераций FIFA 2017 года, по опыту проведения Зимней Олимпиады-2014 будут привлечены волонтеры, прошедшие специальный инструктаж по работе с пассажирами, а также со знаниями английского языка для оказания помощи иностранным гостям.

Дополнительные меры приняты для безопасной и комфортной перевозки организованных групп детей. В залах ожидания предусмотрены специальные места для их размещения, а при необходимости будут предоставлены отдельные залы. Персонал вокзала обеспечит комфорт во время ожидания поезда и исключит любую возможность прохода посторонних лиц к детям. Также организованы посадочные бригады для обеспечения своевременной посадки и высадки детей. На случай аномально жаркой погоды предусмотрены дополнительные средства охлаждения помещений вокзалов и бесплатная раздача питьевой воды.

Также в этом году ОАО "РЖД" приступит к работам по созданию проектов реконструкции вокзальных комплексов Лоо, Лазаревская и Туапсе. В рамках реконструкции будет проведена капитальная реновация залов ожидания и билетных касс, инфраструктура адаптирована под маломобильных пассажиров, обновлены инженерные коммуникации и системы безопасности вокзалов.

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги