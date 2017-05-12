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Японский Dreamliner совершил экстренную посадку в Братске по пути в Дюссельдорф
У лайнера отказал двигатель
"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Братска, пострадавших нет", - сообщил представитель аэропорта города Братск.
На борту воздушного судна находились 120 человек, сработал датчик отказа двигателя. Пилоты запросили экстренную посадку в ближайшем аэропорту.
Экстренные службы аэродрома приведены в повышенную готовность. Данная информация подтверждена представителем ПАО "АэроБратск".
Источник: ТАСС