Японский Dreamliner совершил экстренную посадку в Братске по пути в Дюссельдорф

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У лайнера отказал двигатель

"Самолет благополучно приземлился в аэропорту Братска, пострадавших нет", - сообщил представитель аэропорта города Братск.

На борту воздушного судна находились 120 человек, сработал датчик отказа двигателя. Пилоты запросили экстренную посадку в ближайшем аэропорту.

Экстренные службы аэродрома приведены в повышенную готовность. Данная информация подтверждена представителем ПАО "АэроБратск".

Источник: ТАСС