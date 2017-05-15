В Минске обсудили вопрос об открытии прямого авиасообщения с Ростовом-на-Дону

/Транспорт/

Вопрос о запуске авиосообщения между Ростовом на Дону и Минском рассмотрели в Республике Беларусь на самом высоком уровне: сначала в ходе общения губернатора Ростовской области Василия Голубева с белорусским президентом Александром Лукашенко. А позже вопрос был затронут и во время встречи донской делегации с премьер-министром Андреем Кобяковым.

Обе стороны признали, что для более эффективного взаимодействия, регулярного обмена бизнес-миссиями и увеличения турпотока необходимо наладить прямое авиасообщение между столицами юга России и Республики Беларусь.

«По итогам встреч были даны соответствующие поручения. В донской делегации есть представители российских «Аэропортов регионов», они уже практически занимаются этим вопросом. Ну, и белорусская сторона заинтересована. Дело только в экономике: надо посчитать, насколько это будет выгодно авиакомпаниям, и тогда, надеюсь, с учетом предстоящего ЧМ-2018 люди из Беларуси полетят в Ростов и ростовчане – в Минск», - прокомментировал итоги обсуждения донской губернатор Василий Голубев.

Сегодня без пересадок в Минск сюга России можно попасть из Краснодара. Вылетающим из других городв придется сделать пересадку в Москве.

Источник: Пресс-служба Ростовской области