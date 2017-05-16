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/Транспорт/

На Кубани с должника взыскали 56 штрафов за нарушение ПДД

30 тысяч рублей были взысканы судебным приставом с нарушителя правил дорожного движения.

Водитель попадал в поле зрения инспекторов дорожного движения 56 раз. Однако, в предусмотренные законом сроки ни один из штрафов оплачен не был и с течением времени все они поступили в Службу судебных приставов.

С учетом явного нежелания должника расплачиваться добровольно, работником Службы были предприняты меры по принудительному взысканию задолженности. Необходимую сумму судебные приставы списали с банковского счета нарушителя.

Было списано 28 тысяч рублей основного долга, а также 2 тысячи рублей исполнительского сбора, которые также поступят в доходную часть государственного бюджета.

Источник: Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Транспорт

Просмотров: 60 Комментариев: 1
  1. Advokat 16.05.2017 13:24 Ответить
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