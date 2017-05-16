В Новороссийске задержаны более 123 тонн заражённых апельсинов

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Об обнаружении карантинного объекта в апельсинах из Египта, прибывших в порт «Новороссийск».

За прошедшие выходные дни в морском пункте пропуска «Новороссийск» государственными инспекторами Россельхознадзора было задержано 2 партии апельсинов, зараженных карантинным для Российской Федерации объектом, поступивших из Египта. В 2 партиях апельсинов общим объемом более 123 тонн были выявлены живые личинки средиземноморской плодовой мухи.

В целях пресечения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта ввоз зараженного груза запрещен.

Средиземноморская плодовая муха Ceratitis capitata – широко распространенный полифаг, опасный карантинный вредитель, она поражает не только тропические и субтропические культуры (апельсины, мандарины, лимоны, бананы, финики), но и наши плодовые растения (абрикосы, сливы, яблоки, черешни), а также овощные культуры из семейства пасленовых (томаты, баклажаны, перец). Средиземноморская плодовая муха обитает во многих странах мира, в том числе в Европе, Средиземноморье, Азии, Африке, Центральной и Южной Америке, Австралии и Океании. Взрослые особи средиземноморской плодовой, откладывая яйца и повреждая кожуру плода, провоцируют развитие плесени и гниения.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея