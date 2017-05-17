В Сочи стартует операция "Курорт - 2017"

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В рамках широкомасштабной операции «Курорт-2017» Сочинским линейным управлением МВД России на транспорте подготовлен и реализуется комплекс оперативно-профилактических мероприятий, основной целью которых является обеспечение безопасности железнодорожных, водных и воздушных перевозок.

В поездах и аэропорту идет работа с пассажирами, прибывающими в Сочи железнодорожным и воздушным транспортом. Основное внимание транспортной полиции уделяется проведению мероприятий антитеррористической направленности, обеспечению личной и имущественной безопасности гостей и жителей курорта.

На всех железнодорожных вокзалах, находящихся в зоне обслуживания Сочинского линейного управления МВД России на транспорте организовано тесное взаимодействие сотрудников транспортной полиции с работниками досмотровых павильонов, при прохождении которых проводится тщательный досмотр багажа и граждан, направленный на выявление оружии, взрывчатых и наркотических веществ. Такие меры позволяют улучшить обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры.

Работа ведется не только на территории вокзалов, но и в самих поездах. Наряды транспортной полиции нацелены на обработку пассажиропотока, пребывающего в город Сочи. Работают кинологи со служебно-розыскными собаками с целью выявления лиц, перевозящих наркотики, оружие и взрывчатые вещества. С проводниками пассажирских составов регулярно проводятся инструктажи.

Особое внимание уделяется детским перевозкам. С целью обеспечения безопасности ребят сотрудники транспортной полиции разработали план организационных, практических и оперативно – профилактических мероприятий, отмечает начальник ОПДН Сочинского ЛУ МВД России на транспорте Екатерина Бенеш.

В общей сложности в обеспечении безопасности и правопорядка на объектах транспорта во время проводимой широкомасштабной акции «Курорт - 2017» ежесуточно будет задействовано более двухсот сотрудников транспортной полиции.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте