Правительство выделило средства на закупку 1500 школьных автобусов

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На официальном сайте Правительства РФ опубликовано Распоряжение от 23 мая 2017 года №981-р. В соответствии с планом действий в отдельных отраслях экономики в 2017 году. Минпромторгу России из резервного фонда Правительства выделяются средства в общем размере 6 млрд рублей на закупку для поставки в субъекты Федерации не менее 1 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и около 1,5 тыс. школьных автобусов.

Подготовлено Минпромторгом России во исполнение пункта 8 перечня мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году.

Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства Минпромторгу России направляются бюджетные ассигнования в общем размере 6 млрд рублей:

- 3 млрд рублей на закупку в 2017 году не менее 1 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи для организаций, определённых Минздравом России в субъектах Федерации;

- 3 млрд рублей на закупку в 2017 году около 1500 школьных автобусов для организаций, определённых Минобрнауки России в субъектах Федерации.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 18 мая 2017 года.