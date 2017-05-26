На Кубани джиппинг под особым контролем полиции

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В Краснодарском крае полицейские взяли под контроль популярный вид автотуризма - джиппинг.

Практика прошлых лет показала, что перевозки пассажиров к туристским объектам зачастую выполнялись по необустроенным дорогам и не соответствовали требованиям безопасности.

С целью пресечения и выявления подобных нарушений, осуществления контроля за перевозками пассажиров автомобилями повышенной проходимости и квадроциклами, сотрудниками полиции проводятся специальные профилактические мероприятия. Только за курортный период 2016 года сотрудниками ГИБДД было выявлено свыше 400 транспортных средств повышенной проходимости с внесенными изменениями в конструкцию без соответствующего разрешения, составлено более 3500 административных материалов на водителей таких транспортных средств, задержано порядка 250 транспортных средств. При этом благодаря проведенным мероприятиям удалось предотвратить совершение ДТП с участием транспортных средств указанной категории.

В текущем году подобные рейдовые мероприятия приобретают более масштабные формы.

Госавтоинспекция напоминает, что гражданине, занимающиеся перевозками на внедорожниках и квадрациклах, должны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Автомобили должны быть полностью исправны, зарегистрированы в органах ГИБДД, иметь техосмотр и страховой полис, а все изменения в конструкции кузова - внесены в паспорт технического средства по согласованию с МРЭО ГИБДД. Для оказания подобных туристических услуг по автотуризму и мототуризму обязательным является наличие паспорта маршрута и схемы движения на маршруте, разработанные и утвержденные с соблюдением требований водного и лесного законодательства.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю