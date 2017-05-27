Китайские инвесторы заинтересовались строительством тоннеля в Крым

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Министр экономического развития Республики Крым Андрей Мельников сообщил, что инвесторы из Китая заинтересовались проектом строительства тоннеля через Керченский пролив.

Ранее Евразийский деловой совет предлагал властям Крыма одновременно с мостом построить тоннель. Строительство планировалось вести за счет частных инвестиций, проезд хотели сделать платным.

«Те технологии, которые могут предложить китайские предприниматели, они говорят, что могут это сделать с достаточно скромными затратами», — цитирует Мельникова в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Министр отметил, что китайские компании принимают участие в строительстве нового аэропорта в Симферополе.

«Китайских товарищей интересует инфраструктура, потому что это большие объемы потенциальных инвестиций», — сказал он.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе сказал, что проект получил положительную общественную экспертизу, но пока нереализуем.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России — его длина составит 19 км. Мост будет состоять из параллельных автомобильного и ж/д переходов. Проект обойдется в 227,9 млрд рублей. Открытие моста запланировано на декабрь 2018 года.

Источник: Юга.ру