В Краснодаре идут работы по строительству переезда через улицу Ставропольскую

/Транспорт/

Работы по строительству переезда через трамвайные пути ведутся на ул. Ставропольской в районе ул. им. Селезнева.

После их завершения ожидается снижение транспортной нагрузки на кольце по ул. Ставропольской-Старокубанской.

— Новая организация движения позволит транспортному потоку по ул. им. Селезнева со стороны центральной части города осуществлять поворот налево сразу по трем полосам на выезд из города в юго-восточном направлении. Кроме того, после реализации проекта будет увеличена ширина проезжей части на одном из участков дороги и радиусы поворотов, — сказал заместитель директора городского департамента строительства Борис Сухов.

Данные изменения не отменят возможность поворота направо с ул. Ставропольской на ул. им. Селезнева и с ул. им. Селезнева на ул. Ставропольскую в сторону ул. Старокубанской.

Работы выполняет ЗАО «ДСУ № 4» в рамках муниципального контракта. Как рассказали в городском департаменте строительства, новый переезд через ул. Ставропольскую в створе с ул. им. Селезнева с пропускной способностью порядка 2400 автомобилей в час позволит значительно снизить интенсивность движения транспорта и повысить пропускную способность на кольце по ул. Ставропольской и Старокубанской.

Кроме того, уменьшится время в пути на выезде из центральной части города на ул. им. Мачуги и далее на выезд из города. В настоящее время транспортный поток по ул. Старокубанской через загруженное кольцо тормозит поток машин по одной из основных магистралей города — ул. Ставропольской.

В рамках реконструкции переезда будут перенесены проходящие там коммуникации и выполнено расширение проезжей части, из-за чего возникла необходимость удаления части зеленых насаждений — 40 деревьев. После завершения работ в ближайший благоприятный для высадки деревьев период будет выполнено компенсационное озеленение данного участка в количестве не менее количества убранных зеленых насаждений.

Следующим этапом станет изменение организации движения на круговой развязке ул. им. Селезнева — ул. Старокубанской, в результате будет дан приоритет для движения в сторону ул. Ставропольской по ул. им. Селезнева в направлении нового переезда. Соответственно, изменится дорожная разметка, будут установлены необходимые дорожные знаки.

Источник: Администрация города Краснодар

Источник: Минтранс Краснодарского края