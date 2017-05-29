В Новороссийске проведут рейд «Ребенок- главный пассажир»

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В рамках подготовки к профилактической операции «Курорт-2017» и проводимой на территории Краснодарского края операции «Внимание-дети», 30 мая сотрудниками отдела ГИБДД и ОР ДПС Управления МВД России по г. Новороссийску будет проведен рейд «Ребенок- главный пассажир».

Местом проведения рейдовых мероприятий станут подъезды к детским дошкольным учреждениям.

Во время данного мероприятия инспекторы ДПС особое внимание будут уделять перевозке детей в салонах автомобилей.

Профилактические мероприятия проводятся на территории всего Краснодарского края. Стоит отметить, что в последнее время все больше родителей заботятся о безопасности своего ребенка в автомобиле, и перевозят его в удерживающем устройстве. Но, некоторые водители относятся к вопросам перевозки детей слишком легкомысленно.

С начала года в дорожно-транспортных происшествиях на территории нашего города получили ранения 7 детей-пассажиров и только двое из них находились в автомобиле в детском удерживающем устройстве.

Госавтоинспекция города еще раз напоминает всем водителям о том, что в соответствии с п. 22.9 Правил дорожного движения перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. Берегите себя и своих близких!

Источник: ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск