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В России отзывают 30 тысяч автомобилей Citroen C4

Росстандарт информирует об отзыве 30 000 автомобилей Citroen C4 хэтчбек/DS4.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2011 г. по июнь 2016 г. с VIN-кодами согласно приложению.

Причиной отзыва являются автомобили, на которых трос замка на обшивке капота может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации.

Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

Источник: Росстандарт

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Категория: Новости / Транспорт

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