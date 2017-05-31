На участке Имеретинский курорт – Туапсе «Ласточкам» добавят вагонов

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В ряде пригородных поездов на Черноморском побережье на время летних перевозок будет увеличено количество вагонов.

С 1 июня по 30 сентября в связи с увеличением пассажиропотока на участке Имеретинский курорт – Туапсе в шести пригородных поездах «Ласточка» количество вагонов увеличится до 10.

Увеличится составность следующих поездов:

№6804 Имеретинский курорт – Туапсе отправлением в 06:55 и прибытием в 10:32;

№6808 Имеретинский курорт – Туапсе отправлением в 16:15 и прибытием в 20:06;

№6810 Имеретинский курорт – Туапсе отправлением в 18:27 и прибытием в 22:18;

№6803 Туапсе – Имеретинский курорт отправлением в 05:52 и прибытием в 09:18;

№6805 Туапсе – Имеретинский курорт отправлением в 09:48 и прибытием в 13:13;

№6807 Туапсе – Имеретинский курорт отправлением в 10:55 и прибытием в 13:51.

Для безопасности пассажиров при посадке и высадке с 1 июня по 30 сентября пяти пригородным поездам отменяются стоянки на ряде остановочных пунктов:

№6804, №6808 и №6810 Имеретинский курорт – Туапсе отменяются стоянки на остановочных пунктах «Мамайка», «Мамедова Щель» и «Спутник»;

№6803 и №6805 Туапсе – Имеретинский курорт отменяются стоянки на остановочных пунктах «Мамедова Щель» и «Спутник».

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги