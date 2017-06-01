Прокуратура Темрюкского района лишила прав на управление транспортным средством восемь местных жителей

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Прокуратурой Темрюкского района проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

В результате сверки с ОГИБДД ОМВД России по району и центральной районной больницей выявлено 8 местных жителей, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами в связи с алкогольной зависимостью, что представляет угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

По данным фактам прокурором района в суд направлено исковые заявления в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц о признании указанных граждан утратившими право на управление транспортными средствами.

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

В настоящее время судебные решения исполнены, действие водительских удостоверений указанных граждан на управление транспортными средствами прекращено в принудительном порядке.

Кроме того, прокуратурой района по результатам проверки начальнику отдела внутренних дел района внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения и принятии мер по снижению аварийности на дорогах, которое рассмотрено и удовлетворено. Должностные лица органа внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края