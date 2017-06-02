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/Транспорт/

В Новороссийском морском порту задержали 25,6 тонн зараженных апельсинов из Египта

В ходе проведения сотрудниками Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в партии апельсинов общим весом 25,6 тонны, происхождением Египет, прибывшей на теплоходе «МСС Миа Саммер», выявлен карантинный объект – средиземноморская плодовая муха.

Всего с начала года в портах Краснодарского края госинспекторами Управления в ходе осуществления карантинного фитосанитарного контроля было выявлено 7 случаев обнаружения данного карантинного объекта в апельсинах из Египта, общим весом 300,868 тонн.

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории РФ карантинных объектов весь зараженный груз был запрещен к ввозу, грузополучателю вручено уведомление об обнаружении карантинного объекта.

Источник: Россельхознадзор

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Категория: Новости / Транспорт

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