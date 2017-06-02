В Сочинском аэропорту уничтожили мясо неизвестного происхождения

/Транспорт/

Государственными инспекторами Сочинского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в ходе проведения ветеринарного контроля в Международном Аэропорту города Сочи установлен факт перевозки из г. Москвы обезличенного мяса в охлаждённом состоянии, общим весом 370 кг.

Мясо было упаковано в полиэтиленовые пакеты. Маркировка, содержащая сведения, предусмотренные законом, о наименовании данной продукции, изготовителе, дате изготовления, сроках годности, условиях хранения, отсутствовала. Ветеринарные сопроводительные документы, позволяющие подтвердить безопасность данной продукции в ветеринарно – санитарном отношении, предъявлены не были.

В соответствии с действующим законодательством принято решение: запретить выпуск груза в реализацию. Подконтрольный товар был размещён на ответственное хранение на склад ОАО «Международный аэропорт Сочи».

В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов, и невозможностью подтвердить безопасность мяса и эпизоотическое благополучие места производства и отгрузки груза, владельцем данного товара принято решение об уничтожении всей партии обезличенного мяса. На основании заявления владельца мясо было уничтожено путём сжигания в санитарной печи, в соответствии с действующим законодательством, под контролем должностных лиц Управления.

Источник: Россельхознадзор