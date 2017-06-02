Салат с трипсом опломбирован на корабле

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В морском порту «Геленджик» госинспекторами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в продовольственной кладовой судна "Алтай", прибывшего из Турции, обнаружены продукты питания экипажа, заражённые карантинным для Российской Федерации объектом. В салате, весом 20 кг, было выявлено живое имаго западного цветочного (калифорнийского) трипса.

В целях предотвращения распространения карантинных объектов, зараженный салат была опломбирован. Опасная продукция запрещена к использованию до выхода судна из территориальных вод России.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande) - вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай. Он также способен переносить вирусы - возбудители опасных заболеваний растений. Отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые трипсы питаются листьями и цветками растений. Повреждённые листья и цветки увядают и опадают.