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/Транспорт/

Первый рейс лайнера «Князь Владимир» из Сочи в Севастополь выкупили наполовину

Загрузка первого рейса круизного лайнера «Князь Владимир» составит лишь 50% от планируемых показателей.

Лайнер отправится в первый рейс 11 июня из Сочи. По маршруту лайнер зайдёт в Новороссийск, Ялту и Севастополь, сообщает РИА «Новости».

«Проект стартовал в сжатые сроки. Продажи билетов начались в середине августа. Загрузка составит 50% от плановой. О конкретном количестве сказать сложно, поскольку пассажиры будут в одних городах сходить, в других заходить. Можно сказать, что речь идет о сотнях человек», — сообщил генеральный директор круизной компании «Инфофлот» Андрей Михайловский.

Первый рейс будет показательным для лайнера, так ка об этой линии и самом «Князе Владимире» мало кто знает.

«После первого рейса пойдут первые отзывы, тогда посмотрим на рост интереса к этому маршруту», — сказал Михайловский.

 

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Транспорт

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