ОСАГО догнало каско по средней выплате

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Об этом на пресс-конференции по итогам общего собрания Российского союза автостраховщиков (РСА) и заседания президиума РСА сообщили Президент РСА Игорь Юргенс и исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев

Подводя итоги деятельности РСА в 2016 года, спикеры отметили, что прогноз выплат по договорам ОСАГО, заключенных в 2016 году, вызывает обеспокоенность всех участников рынка, включая регулятора.

«По нашим расчетам, по договорам ОСАГО, которые были заключены в 2016 году, если не брать во внимание РВД (расходы на ведение деятельности), убыток страховщиков составит 12,3 млрд рублей. То есть по тем дговорам ОСАГО, по которым собрали 228 млрд рублей, общие выплаты составят 240,4 млрд рублей. А если учитывать расходы на ведение дела (РВД), которые страховщики уже понесли в 2016 году и еще заплатят, то убыток по договорам 2016 года может составить 64,8 млрд рублей, тогда общая сумма выплат превысит 292 млрд рублей, - прокомментировал Евгений Уфимцев. –При том, что была обеспечена доступность полисов ОСАГО, страховщики продавали их себе в убыток».

Президент РСА Игорь Юргенс, напомнил, что некорректно вычислять финансовый результат в страховании, вычитая из объема премий за определенный год объем выплат за этот же год: «Автовладелец может обращаться по убыткам договора одного года в течение трех лет. То есть по договору, который был заключен 31 декабря 2016 года, автовладелец может прийти за урегулированием 31 декабря 2019 года, оплата по нему произойдет уже в 2020 году».

«Сегодня регулятор впервые отметил убыточность отрасли ОСАГО. По его статистике по итогам 4 квартала 2016 г и 1 квартала 2017 г, убытки, которые получают страховщики, исчисляются не 1 млрд рублей, а по 10 млрд рублей в каждом квартале. Наша оценка хуже, но более реалистична,- пояснил Евгений Уфимцев. – Мы раньше говорили о том, что будет расти средняя выплата, прогнозы подтверждаются – средняя выплата составляет почти 80 тыс. рублей. Хотя некоторые консерваторы говорили, что нет, больше, чем в каско не будет, но сейчас мы уже обогнали каско. Каско уже давно не конкурент ОСАГО по среднему уровню выплат».

По итогам 4 квартала 2016 года средняя выплата по ОСАГО составила 76 956 рублей при средней величине премии в 6081 рубль, по каско же на тот же период размер средней выплаты определен на уровне 77 067 рублей при средней стоимости полиса в 44 843 рубля. Таким образом, размер средней выплаты по полису ОСАГО в 12 раз превышает его стоимость, в то время как по каско этот показатель составляет всего 1,7. Стоимость же ремонта автомобиля при этом одинакова. Очевидно, что подобный разрыв является следствием несовершенства законодательства, которое позволяет реализовывать масштабные мошеннические схемы по незаконному обогащению в системе ОСАГО.

«После волны, поднятой нами и поддержанной руководством ЦБ и доведенной до сведения Президента РФ, к борьбе со страховым мошенничеством подключились некоторые силовые структуры, наметился небольшой прогресс, - отмечет Игорь Юргенс. - Но эта работа, нацеленная на снижение убыточности отрасли, похожа на латание дыр. Мы совершенно правильно решили залатать одну из них - страховое мошенничество. И предпринимаемые меры дают результаты, но их все же недостаточно. Если в других странах убытки от деятельности мошенников заложены в тариф, то у нас этого нет. Поэтому без либерализации тарифов на ОСАГО, постепенного расширения тарифного коридора, увеличения региональных коэффициентов глобально решить проблему не получится в любом случае.

«Этот прогноз также подтверждается исследованием тарифов по ОСАГО на данных нашей автоматизированной информационной системы (АИС РСА), согласно которому необходимое повышение тарифов составляет 25% по наиболее оптимистичному варианту», - добавил И. Юргенс.

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»,