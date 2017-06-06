В Госдуме обсудили вопросы трудовых отношений и охраны труда таксистов

/Транспорт/

В заседании приняли участие депутаты Государственной Думы, представители Министерства труда, таксопарков и транспортных предприятий. Открывая заседание, председатель Комитета по труду и социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что в отрасли накопился целый комплекс проблем и призвал участников к открытому диалогу.

Заместитель руководителя профсоюзной организации «Таксист» Андрей Попков назвал график работы таксистов «сумасшедшим», сказав, что зачастую водитель находится за рулем более 80 часов в неделю. Он обратил внимание на несоблюдение трудового законодательства, с водителем оформляется договор аренды, а не трудовое соглашение. «Водитель находится в кабале – выходя на маршрут уже должен работодателю – отсюда депрессии и неадекватность за рулем», – заключил эксперт. Кроме того, процедура осмотра водителя перед сменой носит формальный, а продажа путевых листов массовый характер.

Продолжая тему, председатель профсоюзной организации «Таксист» Ярослав Щербинин рассказал, что «у водителей только один выходной в неделю, он несет материальную ответственность и обложен штрафами за малейшую оплошность».

Переработки негативно влияют на возможность водителям такси трезво оценить ситуацию. Начальник отделения организации контроля за перевозками пассажиров и грузов отдела технического надзора ГУОБДД МВД России Роман Самсонов сообщил, что в прошлом году по вине таксистов произошло 1246 аварий. По его данным, за пять месяцев этого года наблюдается рост ДТП по вине машин такси.

Представители компаний перевозчиков из регионов озвучили ряд проблем. Предприниматели озабочены тем, что разрешение на перевозку у таксистов действует только в пределах одного региона. По их мнению, лицензии федерального уровня стали бы стимулом для выхода таксистов в легальное правовое поле. Была также затронута проблема безопасности самих водителей такси, они не редко подвергаются нападению еще чаще клиент такси уходит не заплатив. Участники круглого стола считают важным ужесточить наказание за нападение на таксистов.

По итогам заседания его участники сошлись во мнении о необходимости совершенствования трудового законодательства в части перевозки людей, обязав таксомоторные парки заключать с водителями трудовые соглашения, а не договоры аренды.

Источник: Госдума