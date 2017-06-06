На Кубани из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 30 тонн пива

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В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2017» Сотрудники полиции на посту ДПС «Успенский» остановили два автомобиля с полуприцепами под управлением жителей города Новочеркасска в возрасте 41 года и 47 лет.

В ходе осмотра большегрузов в полуприцепах правоохранители обнаружили кеги с пивом.

Оба водителя предъявили документы на перевозимую алкогольную продукцию, однако ходе проверки полицейские запросили сведения о законности перевозки груза сотруднику Росалкогольрегулирование по ЮФО и выяснили, что заявки на перевозку грузов в базе ЕГИАС отсутствуют. Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли свыше 30 тонн пива. Водители пояснили, что изъятое они везли из г. Владикавказа в Ростовскую область. В настоящее время по данным фактам возбуждено административное расследование по части 2 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом».

Кроме изъятия предмета правонарушения, санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа в размере 400 тысяч рублей.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю