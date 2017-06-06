«Газпром экспорт» и «Сербиягаз» подписали Меморандум по расширению ПХГ «Банатский Двор»

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Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума — 2017 Генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова и Генеральный директор ГП «Сербиягаз» Душан Баятович подписали Меморандум о взаимопонимании.

Документ предусматривает подготовку технико-экономического и финансово-экономического обоснования проекта расширения ПХГ «Банатский Двор». В результате активный объем хранилища может быть увеличен с 450 млн куб. м до 750 млн куб. м.

Государственное предприятие «Сербиягаз» занимается транспортировкой, хранением и распределением газа на территории Сербии.

Максимальная производительность на отбор сербского ПХГ «Банатский Двор» («Газпром» — 51%, «Сербиягаз» — 49%) — 5 млн куб. м в сутки.

В 2015 году «Газпром» и «Сербиягаз» подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ отражает намерение сторон рассмотреть возможность развития взаимодействия в области подземного хранения газа, газомоторного топлива и малотоннажного СПГ, в том числе в рамках научно-технического сотрудничества. В соответствии с Меморандумом, стороны, в частности, договорились изучить вопрос расширения мощностей ПХГ «Банатский Двор».

В 2016 году «Газпром» поставил в Сербию 1,75 млрд куб. м газа — на 4,3% больше чем в 2015 году.

Источник: Газпром