В Новороссийске в ДТП погибло 11 человек за пять месяцев

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За пять месяцев 2017 года на территории города Новороссийска и прилегающей территории зарегистрировано 127 ДТП, в которых погибло 11 человек, 150 получили ранения различной степени тяжести.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 21, количество получивших ранения на 43 человека. С участием несовершеннолетних допущено 16 дорожно-транспортных происшествий , в которых получили ранения 17 детей.

Согласно проведенному анализу, самыми аварийными днями недели стали среда и понедельник.

Самое аварийное время с 16.00 до 20.00 часов.

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий стали: непредставление преимущества в движении пешеходам- 24 ДТП, 20 ДТП произошло по причине нарушения очередности проезда водителями транспортных средств.

С участием водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения зарегистрировано 9 ДТП.

С начала 2017 года принято в производство – 11489 административных материалов за нарушения Правил дорожного движения.

За уклонение от уплаты штрафа привлечено 59 человек. Задержано 367 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

В суды города Новороссийска было направлено 478 административных материалов. По решениям судов лишено права управления – 217 человек, административному аресту подвергнуто – 29 человек

Для принудительного исполнения постановления о наложении административного штрафа в службу ФССП с начала текущего года направлено 2187 постановлений.

За непредставление преимущества в движении пешеходам сотрудниками дорожной полиции составлено 1207 административный материал, в то же время на пешеходов, нарушающих правила перехода проезжей части составлено 1086 протоколов.

За управление транспортными средствами автомобилями, со стеклами, светопропускаемость которых превышает установленные нормы на водителей составлено 1283 административных материала. За нарушение правил перевозки детей в автомобилях к ответственности привлечено 246 водителей.

Уважаемые участники дорожного движения! Соблюдение Правил дорожного движения и взаимного уважения на дороге - залог безопасности. Сезон отпусков в самом разгаре. На дорогах нашего города - героя увеличилось количество транспортных средств, за рулем которых находятся представители многих регионов России и ближнего зарубежья. Давайте вместе с Вами докажем, что город-герой Новороссийск - является городом безопасных дорог. Только совместными усилиями мы сделаем наш город-герой Новороссийск - столицей культурных дорог и водителей.

Источник: ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск