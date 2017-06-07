В Новороссийске сотрудники ГИБДД провели встречу с воинами новороссийского гарнизона

/Транспорт/

В актовом зале воинской части состоялась встреча с водителями служебного транспорта и военнослужащими-владельцами личных транспортных средств. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения довел анализ аварийности с указанием причин совершения ДТП, в которых пострадали и погибли люди.

Особый акцент был сделан на необходимость неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. Участники встречи не скупились на вопросы. Каждый получил развернутый ответ на интересующую его тему. Особый интерес у присутствующих водителей вызвали разъяснения тонкостей правил перевозки детей, изменения законодательства в области дорожного движения.

Сильное эмоциональное воздействие произвели на аудиторию фотографии с мест ДТП с участием военнослужащих, комментировал которые начальник территориального отдела военной автоинспекции.

Представители военной прокуратуры и суда довели присутствующим новости в законодательстве, разъяснив вопросы наступления административной и уголовной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Большой отклик в сердцах присутствующих нашли слова Отца Валерия, помощника командира по работе с верующими военнослужащими. Служитель церкви коснулся морального аспекта рассматриваемых вопросов.

Источник: Старший инспектор по пропаганде БДД Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску