Транспортные полицейские Сочи провели социологический опрос среди пассажиров пригородных поездов

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В рамках оперативно – профилактического мероприятия «Пригородный поезд» сотрудники Сочинского линейного управления МВД России на транспорте при содействии волонтеров из числа студентов городских учебных заведений провели социологическое исследование с целью определения качества обеспечения охраны общественного порядка на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории обслуживания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Опрос проходил несколько дней среди пассажиров и граждан, пользующихся услугами пригородного железнодорожного транспорта.

С помощью простых вопросов ребята предлагали оценить деятельность транспортной полиции юга. Пассажиры не только с любопытством наблюдали за ходом проведения мероприятия, но и активно принимали в нем участие.

Всего в рамках социологического исследования волонтерами было опрошено порядка ста шестидесяти человек. Самыми активными, не смотря на их природную скромность, оказались мужчины, они составили около 54% от опрошенных респондентов.

Как показал соцопрос, больше половины опрошенных пассажиров регулярно пользуются пригородными электропоездами, следуя к месту работы и обратно. При этом, 48% опрошенных пассажиров признались в анкете, что не всегда соблюдают правила поведения на объектах ж/д транспорта, из-за чего не раз оказывались в неприятных ситуациях.

С технической точки зрения вокзалы и электропоезда считают опасными около 4% пассажиров, они испытывают беспокойство на территории объектов транспортной инфраструктуры и в пригородных поездах, 86% пассажиров уверены, что надо быть просто внимательнее и соблюдать элементарные правила личной безопасности на железнодорожных объектах. Дабы не пострадать самому, и не явиться причиной какого – либо происшествия на железной дороге.

Из общего числа респондентов всего лишь 2% приходилось обращаться за помощью к сотрудникам транспортной полиции Сочи, пассажиры забыли телефоны в электропоездах. В целом они удовлетворены, как к ним отнеслись полицейские. Забытые вещи были найдены и возвращены в течение короткого времени.

Анализируя результаты проведенного опроса среди пассажиров пригородных поездов, студенты отметили, что представление о деятельности ОВД на транспорте у граждан складывается, преимущественно, из личного опыта. Большинство опрошенных относятся к сотрудникам транспортной полиции доверительно. Пассажиры и работники транспортных предприятий чувствуют себя под защитой полиции на транспорте и считают, что охрана правопорядка, личная и имущественная безопасность пассажиров и работников транспорта осуществляется на должном уровне.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.