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В Москве состоялась рабочая встреча главы региона и заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. В мероприятии также приняли участие руководители профильных органов федерального ведомства, вице-губернаторы Краснодарского края.

По мнению главы региона, совместное использование Ейского военного аэродрома будет в значительной степени способствовать повышению туристской привлекательной Азовского побережья.

– Край сегодня активно развивает курортную инфраструктуру Ейска. Конечно, нет смысла говорить о больших инвестициях, если там не будет транспортной составляющей в виде авиации, – отметил Вениамин Кондратьев. – Ейский аэродром необходимо использовать как совместную базу гражданской и военной авиации.

Тимур Иванов подчеркнул, что данный вопрос находится в стадии проработки.

– Требуется ряд консультаций с воздушно-космическими силами минобороны, с начальником генштаба для того, чтобы утвердить и понять, какие дополнительные решения или инвестиции нужны для доведения аэродрома до норм гражданской авиации, – пояснил замминистра.

Кроме того, Тимур Иванов и Вениамин Кондратьев обсудили сотрудничество министерства и края в сфере строительства, использования имущественного комплекса ведомства, эксплуатации военных городков, инженерных сетей, расположенных на Кубани, санаторно-курортных учреждений минобороны.

Также заместитель руководителя федерального ведомства и глава региона рассмотрели возможность безвозмездной передачи в собственность субъекта и муниципальную собственность ряда объектов, не имеющих перспектив дальнейшего использования в интересах Вооруженных Сил РФ.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края