Сотрудники АО «Германская железная дорога» посетили «олимпийские» объекты железнодорожной инфраструктуры

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Визит начался со знакомства с работой вокзала Роза Хутор. Далее для представителей немецкой делегации провели экскурсию в электропоезде «Ласточка». Во время следования до вокзала Адлер гостям представили информационный обзор объектов железнодорожной инфраструктуры, построенных к Зимней Олимпиаде в Сочи.

Живой интерес сотрудников АО «Германская железная дорога» вызвал вокзальный комплекс Адлер. Круг вопросов, задаваемых работникам вокзала, был довольно обширным. Особенно гостей интересовала тема транспортной безопасности в дни проведения массовых мероприятий.

Визит завершился в моторвагонном депо Desiro, где состоялся круглый стол на тему: «Организация пригородных пассажирских перевозок в России и обслуживание современного подвижного состава».

По итогам встречи представители немецкой делегации оценили работу вокзального комплекса и отметили высокий уровень работы по обслуживанию электропоездов «Ласточка».

Отметим, что визит сотрудников АО «Германская железная дорога» состоялся в рамках участия немецкой стороны в XII Международном железнодорожном бизнес-форуме «Стратегическое партнерство 1520».